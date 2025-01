Thesocialpost.it - Alessandria, incendio in una palazzina: quattro intossicati e strada chiusa

Unè scoppiato nel quartiere Cristo di, all’interno di unasituata in via San Giovanni Evangelista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati dal personale del 118, dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dai volontari della Protezione Civile. Per permettere le operazioni di spegnimento, laè stata temporaneamenteal traffico.Al momento, le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Tuttavia, secondo le prime informazioni, sembrerebbe che una donna abbia dato volontariamente fuoco a un materasso, provocando la propagazione delle fiamme nell’intero edificio.persone sono state portate in ospedale a causa di intossicazione da fumo. Tra loro, un uomo di 63 anni e una donna di 44, oltre a un uomo di 54 anni e una donna di 55 provenienti da un altro appartamento.