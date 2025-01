Gqitalia.it - 7 rapper francesi da conoscere per iniziare un viaggio nell'hip hop d'oltralpe

Ci sono diversi motivi perad ascoltare l'hip hop dei nostri vicini di casa, a partire dai. Il primo e il più semplice è che l'idea che la musica non conosca confini esiste da quando è nata, ma il fatto che noi oggi si possa entrare quotidianamente della top 10 di cosa si ascolti in tutto il mondo ci offre l'opportunità di viverla come se fossimo altrove in tempo reale, perfettamente allineati con i trend del momento e aiutati dall'AIa traduzione dei testi, perché il rap è anche (fatto di parole) da capire. A uso di chi non lo abbia ancora fatto, ecco 7 artisti perfetti per mettere il piedinoe acque della scena francese e tastarne la temperatura.Booba, pieno stile hip-hopBooba Performs At L'U ArenaBoobaDavid Wolff - PatrickNato il 9 dicembre 1976 Élie Yaffa, aka Booba, è una figura fondamentale nel contesto del rap francese.