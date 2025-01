Iltempo.it - Via alla lunga stagione in pista

Leggi su Iltempo.it

Inizia in Australia a gennaio e finisce a Macao a novembre, con in mezzo circa 450 gare in più di 75 campionati per vetture Gran Turismo, disputati tra Europa, Nord America, Sud America, Asia ed Oceania. Sono questi gli highlight di avvio e finale della2025 nelle competizioni GT di Pirelli, che anche quest'anno si conferma il produttore di pneumatici maggiormente impegnato nel motorsport a livello mondiale. Un impegno che quest'anno si accresce nelle categorie GT con l'aggiunta di nuovi campionati, come le GT Winter Series e che vedrà uno dei suoi picchi con le 24 Ore di Spa e del Nurburgring, il GP di Macao e la 1000 chilometri di Suzuka, che nel 2025 torna in calendario. Tali appuntamenti, che spiccano per il prestigio e il numero delle vetture iscritte, si affiancano a tutte le gare del GTWC Europe, America, Asia e Australia, ai campionati GT4 nazionali e internazionali, al Campionato Gt2 europeo, al Ferrari Challenge, al McLaren Trophy e al TransAm.