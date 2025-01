Laprimapagina.it - Tensione Usa-Colombia: accordo sui rimpatri dopo minacce di dazi e sanzioni

Detto fatto. Il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l’imposizione dial 25% econtro lache Bogotà aveva respinto un volo militare statunitense con migranti destinati alo. La decisione americana mirava a garantire un “trattamento dignitoso” per i migranti, mentre lareagiva annunciandosimili sulle importazioni dagli Stati Uniti.L’tra Trump e Petroore di, un’intesa è stata raggiunta. Laha accettato i termini degli Stati Uniti, incluso ilo senza restrizioni dei migrantini tramite voli militari americani. In cambio, Washington ha sospesogià pianificati, precisando che saranno reintrodotti qualora l’non venga rispettato. Restano in vigore, però, lesui visti e i controlli rafforzati fino al completamento del primo volo diati.