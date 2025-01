Superbonus e Imu, chi ha usufruito dell’incentivo pagherà (quasi sempre) più tasse

Leggi su Open.online

Al, come era stato previsto dalla Legge di bilancio, seguirà una intensiva campagna di aggiornamento del valore catastale degli immobili. Nella maggior parte dei casi, i lavori finanziati dall’incentivo hanno aumentato la rendita del locale (fino anche a raddoppiarlo), con un enorme impatto sull’Imu. In poche parole: chi hadel110%più. La rivalutazione del valore catastaleL’agenzia delle Entrate, secondo quanto scrive oggi Il Sole 24 Ore, si sta preparando a inviare lettere di compliance a chi abbia sfruttato il bonus ristrutturazione per colmare la distanza tra valore attuale e valore reale degli immobili. Partiranno dalle cessioni dei crediti d’imposta, confrontandole con la fotografia in banca dati catastale, e mirando prima di tutto agli «scostamenti non trascurabili».