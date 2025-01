Iodonna.it - Sì, il bordeaux è il trend invernale del 2025. E sì, i gemellini sono ormai delle copie in miniatura dei loro genitori

Leggi su Iodonna.it

Un’atmosfera magica ha avvolto Monaco per la celebrazione di Santa Devota, la patrona del Principato. La famiglia principesca al completo – Alberto e Charlene di Monaco assieme aiJacques e Gabriella – ha partecipato con eleganza e calore a unatradizioni più amate dai monegaschi. Tra drappi rossi, canti solenni e il suggestivo incendio simbolico della barca, la giornata ha unito storia, fede e comunità in un momento di rara intensità. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Charlene di Monaco inconferma ilCharlene si è distinta per la sua scelta di un cappotto doppiopetto firmato Alexander McQueen.