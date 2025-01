Serie A 22 turno | Venezia-Verona 1-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.26 Finisce 1-1 il delicato scontro salvezza tra il(penultimo) e il, terz'ultimo con +4 sui lagunari. Stankovic salva di piede su Serdar, ci prova senza fortuna Tengstedt,ma a passare sono i padroni di casa con Zerbin, lesto a mettere in rete dopo un tiro murato di Pohjanpalo (28').Ripresa.Preme l'Hellas:ci provano Ghilardi e ancora Serdar,al 76' arriva il pari:Mosquer dalla destra per Sarr,il cui tiro diventa un assist pe Tchatchoua, che insacca. Montipò in allungo nega il 2-1 a Busio. E' l'ultima emozione al 'Penzo'.