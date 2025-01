Ilrestodelcarlino.it - Scuola, sos docenti precari: “Io, supplente non pagata. Da ottobre senza stipendio”

Sassuolo (Modena), 27 gennaio 2025 – Tante responsabilità, stipendi bassi e contratti a tempo indeterminato che sembrano un miraggio. Sono i problemi cronici che affliggono schiere di insegnanti di ogni ordine e grado. Oggi, infatti, chi sceglie di intraprendere questa carriera si trova a dover affrontare un percorso lungo, faticoso e oneroso che nella maggior parte dei casi, prima di garantire una stabilità professionale, prevede una serie di anni diato. Se il tema delato è ampiamente noto, non capita però spesso di sentire storie come quella di Antonella Paone,di Lettere e Storia all’Istituto Baggi di Sassuolo che denuncia di non essere più statadal mese di. “Ho firmato il contratto a tempo determinato il 24 settembre scorso – spiega la docente – per una cattedra completa di 18 ore settimanali.