Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel 2025: orari, tv, streaming. Ultima gara femminile prima dei Mondiali

Non è ancora tempo di pensare ai Campionatidi Saalbach (Austria). Ladeldi sci2024-non è ancora in pausa. Anzi. C’è ancora un appuntamento importante da disputare e si tratta di una prova tecnica quanto mai importante ed affascinante.Il comparto, infatti, sarà di scena per o slalom di(Francia) in notturna. Si gareggerà nella serata di giovedì 30 gennaio sulla pista Émile Allais che ci regalerà due manche tutte da vivere. Tra i pali stretti in questa stagione ha sempre dominato l’incertezza e l’equilibrio. Sarà così anche nella prova generale per i?Ricordiamo tornerà in azione Mikaela Shiffrin, la regina dello slalom mentre ancora nulla di fatto per Petra Vlhova che sta già pensando alle prossime Olimpiadi. Vedremo se Camille Rast confermerà il suo ottimo momento, con una Zrinka Ljutic chiamata alla riscossa.