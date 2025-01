Secoloditalia.it - Rose Villain, ecco un’altra martire: “Da donna, con il governo Meloni non mi sento tutelata”

Povera, dagli Usa al palco di Sanremo, per lei è sempre sofferenza. Da Trump a, si sente a disagio sempre. “Quattordici anni di vita vissuti a New York non sono passati invano. Tutt’ora ho casa e vivo lì buona parte dell’anno. Ho già sofferto la prima amministrazione Trump. Ma, questa volta, ho l’impressione che sia molto peggio”. Intervistata dalla Stampa la cantante che sarà sul palco dell’Ariston tra i big ci tiene a infierire sul presidente Usa e non solo. Il suo presente è mesto: “Quando fu eletto Biden tutti scendemmo per le strade a festeggiare. Oggi non c’è nulla da festeggiare ma al contrario faccio fatica ad immaginare, semmai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società”.contro Trump: “Non capisco come si possa crescere figli in quella società.