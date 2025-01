Ilfattoquotidiano.it - Radja Nainggolan arrestato in un’inchiesta sul traffico di cocaina dal Sud America al Belgio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è statolunedì mattina nell’ambito di un’indagine sull’importazione didal Sudal, attraverso il porto di Anversa. A riportarlo è Le Soir. Il centrocampista – che ha giocato in Italia con Cagliari, Roma, Inter e Spal – era appena tornato a giocare nella Serie B del suo Paese e proprio sabato, all’esordio, era tornato a far parlare di sé per un gol segnato direttamente da calcio d’angolo.Articolo in aggiornamentoL'articoloinsuldidal Sudalproviene da Il Fatto Quotidiano.