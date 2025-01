Terzotemponapoli.com - Questo Napoli e non solo

Nonla lotta al vertice tra Inter e: di seguito l’editoriale di Tony Damascelli tratto dall’edizione odierna de Il Giornale. “Il campionato vive due storie. Quella di chi corre verso lo scudetto avendone titoli e fame,-Inter entrambe solide e Atalanta che cade ma si rialza subito ed ha la possibilità di ribadire il censo europeo mercoledì a Barcellona. E poi c’è quella di chi non cresce, come la Lazio appunto, o si è persa per strada e ha sbagliato a fidarsi di un navigatore fasullo, come Juventus e Milan”. Oltre i partenopei“Il vertice bianconero dovrebbe attuare la stessa scelta di due grandi club, Milan e Manchester United, che hanno liquidato gli allenatori seppure continuando a non trovare la via migliore però almeno dando un segnale di “presenza societaria”, inesistente a Torino dove tutta la dirigenza ha fallito, presidente e amministratore delegato hanno portato debiti (niente sponsor) e crisi sportiva con Giuntoli e Motta, Elkann dovrebbe intervenire come fece suo nonno Gianni Agnelli azzerando cda, liquidando Montezemolo, richiamando Boniperti e Trapattoni, era il giugno del ‘91 e Maifredi veniva dal Bologna.