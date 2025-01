Bergamonews.it - Pusher arrestato a Zanica, spacciava fuori da un bar

. Il 24 gennaio è riuscito a sfuggire a un controllo dei carabinieri ma, nonostante ciò, tre giorni dopo è tornato a spacciare nello stesso posto. I militari lo hanno riconosciuto e questa volta sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Venerdì sera i carabinieri della stazione dierano impegnati in un servizio di controllo quando hanno notato M.A., tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre sostavada un bar del paese a bordo di un’auto. Così si sono avvicinati per un controllo ma il giovane ha spinto uno dei militari facendolo cadere a terra ed è scappato a piedi. L’altro carabiniere di pattuglia si è lanciato all’inseguimento ma è inciampato ed è caduto rompendosi un polso. Per lui 40 giorni di prognosi.