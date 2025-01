Ilgiorno.it - Omicidio Fabio Ravasio, si è aperto il processo alla “mantide” Adilma e ai suoi sette complici

Parabiago (Milano), 27 gennaio 2025 – Si èquesta mattina a Busto Arsizio ilper l’di, il 52enne parabiaghese travolto e ucciso da un'auto mentre era in bicicletta il 9 agosto dello scorso anno. In questi minuti la Corte ha ammesso come parte civile anche Giuseppe, cugino di, che ha chiesto di essere ammesso nei confronti di tutti gli imputati. Oltre adPereira Carneiro, laconsiderata il cervello della banda, sono adavanticorte d'assise presieduta da Giuseppe Fazio, il figlio della donna Igor Benedito, che nella ricostruzione degli inquirenti eraguida dell'auto con tanto di parrucca per non essere riconosciuto, e Marcello Trifone, marito della 49enne che era sull'auto che investì. Per entrambi è stata richiesta la perizia psichiatrica, per Trifone le richiesta è stata avanzata anche dal pm.