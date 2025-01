Secoloditalia.it - Mps, via libera dalla Ue. Con la sinistra ci era costata 20 miliardi, oggi “scala” Mediobanca

Leggi su Secoloditalia.it

I numeri parlano chiaro: gli interventi pubblici e privati completati dal 2012 per salvare il Monte dei Paschi di Siena, quando la governance era completamente appaltata a, enti locali compresi, hanno comportato un costo complessivo di circa 20di euro. Venti in dieci anni, è la sintesi brutale. Poi, forse per una favorevole congiuntura astrale o forse perchéta dal giogo della politica, Mps nel 2025 è risorta, al punto da essere in condizione di poter “re” il gigante. Sarà un caso, o forse no. Quello che è certo è che la storia di Mps è stata caratterizzata da un intreccio tra politica e banca, soprattutto attraverso la Fondazione Monte dei Paschi, controllata dal Comune di Siena, a sua volta governato per decenni da amministrazioni di, una vicinanza politica di Mps al centrocon figure chiave che negli anni sono state individuate in D’Alema e Prodi.