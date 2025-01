Serieanews.com - Milan, Gimenez si complica: ci sono due alternative sul tavolo

Siil possibile passaggio di Santiagoal, ecco perché i rossoneri stanno lavorando anche su altri due papabili attaccantisi: ciduesul(AnsaFoto) – serieanews.comIlè determinato a portare Santiagoa San Siro, ma la trattativa con il Feyenoord si è trasformata in un intricato gioco di equilibri economici e strategici.L’attaccante classe 2001, reduce da una doppietta contro il Bayern Monaco in Champions League, è il nome in cima alla lista di mercato rossonera, ma la distanza tra domanda e offerta rischia di compromettere il trasferimento.La prima proposta del clubese, di poco inferiore ai 30 milioni di euro, è stata rispedita al mittente senza esitazioni. Per il Feyenoord,può lasciare Rotterdam solo per una cifra vicina ai 40 milioni.