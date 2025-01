Isaechia.it - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, la frecciatina di un ex di Temptation Island: “Un altro trono buttato nel ces*o!”

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la prima intervista di coppia aDe, ospiti nel salotto di Verissimo dopo la travolgente esperienza a Uomini e Donne, che ha portato la tronista romana a scegliere il corteggiatore campano, preferendolo così a Gianmarco Steri, nuovo tronista della trasmissione.Di fronte a Silvia Toffanin, la coppia ha parlato di queste prime settimane insieme (QUI per leggere le loro parole), raccontando di non essersi ancora separati dopo la scelta, ma di aver già iniziato a pensare a come vivere i prossimi mesi, dovendo affrontare una relazione a distanza:Sicuramente, come avevo previsto, dobbiamo un attimino organizzarci dal punto di vista della distanza.vive a Torre Annunziata e io a Roma. In questi giorni siamo stati sempre insieme, senza dividerci.