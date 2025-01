Ilrestodelcarlino.it - L’ambasciatore Alberti in Albania: "Tanto lavoro da fare insieme"

Incarico strategico e prestigioso percesenate Marco, figlio del pediatra Arturo fondatore della Ong Avsi e dell’associazione Orizzonti, nato in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, 52 anni fa durante uno dei lunghi soggiorni all’estero della sua famiglia d’origine. Da qualche giorno è stato ufficialmente incaricato come ambasciatore italiano in. Arriva dalla gelida Astana dove per tre anni ha imbastito le relazioni tra Italia e Kazakistan. Ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 2000. Precedentemente distaccato in Enel come responsabile Affari Internazionali, nel 2003 la sua prima missione all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires in qualità di Vicario dell’Ufficio Politico e Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, per poi assumere le funzioni di Console Aggiunto a New York nel 2008.