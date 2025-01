Ilrestodelcarlino.it - La piaga degli incidenti: "Basta ’zone 30’ sparse. Serve una pianificazione"

"La maggioranza delle forze politiche è sulla carta nettamente favorevole all’idea di Città30, eppure si continua a pensare a realizzare qualche zona30 qua e là senza unareale e condivisa". La considerazione è di Davide Paltrinieri di Rete Modena30 e Francesco Soci di Aria a proposito di recentiaccaduti nel Modenese: una mamma travolta mentre attraversava la strada a piedi con i due bimbi all’uscita di scuola e un ciclista investito da un automobilista. "Cosa significa – si chiedono le associazioni – vivere in una città in cui non è possibile spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta? Che conseguenze ha tutto questo sulla vita di adulti, bambini e anziani? Ogni scontro in strada non è una fatalità, è violenza stradale, è il risultato di un insieme di responsabilità collettive, da chi guida i mezzi più pericolosi, a chi progetta le strade e a chi dovrebbe controllare il rispetto del codice della strada".