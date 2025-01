Serieanews.com - Inter, Marotta fa cassa: pronte due cessioni, la posizione di Inzaghi

Leggi su Serieanews.com

In casaprosegue il mercato, sia in entrata che in uscita:duefafadue, ladi– SerieanewsCon 50 punti in classifica, l’sta vivendo una stagione entusiasmante, ma la concorrenza è agguerrita. I nerazzurri sono secondi in Serie A, a solo tre lunghezze dal Napoli capolista, ma con una partita in meno rispetto agli azzurri. Un vantaggio che, se sfruttato a dovere, potrebbe rimettere tutto in gioco.Mentre la squadra di Simonecontinua a macinare risultati positivi, la sensazione è che, per puntare al titolo, qualcosa nel mercato invernale debba accadere. E così, il calciomercato entra nel vivo, con l’pronta avenire per rinforzare una rosa che già oggi sembra completa ma che ha ancora qualche punto debole.