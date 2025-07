Bonny e il restyling in attacco | l’Inter deve sistemare 3 pedine – TS

Bonny e il restyling in attacco dell’Inter sono ormai realtà. Dopo l’arrivo ufficiale del francese, l’attenzione si concentra sulla sistemazione delle tre pedine offensive rimaste, per rafforzare ulteriormente la rosa di Inzaghi. La fumata bianca è imminente: nelle prossime ore, Bonny sarà un nuovo punto fermo dell’Inter, pronto a contribuire alla nuova sfida nerazzurra. Resta da vedere come si completerà il puzzle offensivo dei nerazzurri.

Con Bonny il restyling dell'Inter in attacco sta prendendo quota. Il francese ha firmato oggi e nelle prossime ore diventerà ufficiale. Poi da sistemare tre attaccanti. ANNUNCIO NELLE PROSSIME ORE – Dopo tre giorni dal suo arrivo a Milano sta per arrivare l'ufficialità: Ange-Yoan Bonny è a pochissimo dall'essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'attesa, dovuta al rientro di squadra e dirigenza dal Mondiale per Club, è finita. L'attaccante francese, che ha visitato per la prima volta martedì la sede nerazzurra dove ha registrato i primi contenuti, ieri è tornato in Viale della Liberazione per firmare il suo contratto.

