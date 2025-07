Alfonso Porpora chi è il padre killer | gli omicidi dei compagni della figlia prima strangolati poi decapitati

Alfonso Porpora, il controverso 'padre-killer di Sontheim', ha lasciato un segno oscuro nella cronaca tedesca: accusato di aver ucciso e brutalmente decapitato i compagni della figlia, con atroci dettagli che sconvolgono. A 61 anni, l'uomo di origini siciliane si trova ora in carcere in Germania, mentre le indagini continuano a svelare la sua inquietante vicenda. Ma cosa ha spinto Porpora a compiere tali orrori?

Alfonso Porpora è stato soprannominato il 'padre-killer di Sontheim'. Oggi, l'uomo di origini siciliane, ha 61 anni è si trova in carcere in Germania.

Alfonso Porpora, l’uomo che ha strangolato e fatto a pezzi due compagni della figlia. Identificato dopo 17 anni il cadavere senza testa sull’A22 - Dopo 17 anni di mistero e suspense, la verità sul caso di Mustafa Sahin, il giovane trovato senza testa lungo l’A22 nel 2008, vede finalmente la luce.

Alfonso Porpora, 61 anni, originario di Enna ma emigrato in Germania, ha confessato l'omicidio di Mustafa Sahin, 20 anni. L'uomo è stato soprannominato dalla stampa tedesca «il padre-killer di Sontheim» Vai su Facebook

Nel 2019, quando era stato fermato dalla polizia tedesca per l'omicidio del proprietario di un garage, non era ancora noto come "padre-killer".