Tajani | non escludiamo nuove sanzioni contro la Russia

Il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato l’importanza di nuove sanzioni contro la Russia, affermando che solo così sarà possibile aumentare i costi della guerra e incentivare una sua possibile soluzione. In un contesto in cui ogni misura può fare la differenza, la pressione internazionale si fa sempre più strategica, lasciando aperta la strada a future azioni volte a garantire pace e stabilità.

''Solo con nuove sanzioni potremo accrescere i costi imposti alla Russia per la prosecuzione di questa guerra'' ha detto il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: non escludiamo nuove sanzioni “contro la Russia”

Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua - Emmanuel Macron ha avvertito che le sanzioni occidentali contro la Russia entreranno in vigore "a partire dai prossimi giorni" se Mosca non accetterà una tregua in Ucraina.

Tajani: il 5% del Pil alla Difesa graduale e compatibile con i vincoli di bilancio; Tajani: non escludiamo nuove sanzioni contro la Russia; G7 a Capri, Tajani: Non escludiamo sanzioni contro l'Iran. Ucraina? Siamo al lavoro per intensificare la nostra assistenza.

Vertice Nato, Tajani non esclude nuove sanzioni a Mosca. E Crosetto snocciola i numeri dell’economia di guerra russa - Mosca destina il 43% della spesa in ambito militare: nessun segnale di riconversione industria, neanche con il cessate il fuoco. Si legge su milanofinanza.it

Tajani: il 5% del Pil alla Difesa graduale e compatibile con i vincoli di bilancio - «La flessibilità è prevista non solo nei tempo ma anche nei modi, non è prevista alcuna tempistica nella spesa: abbiamo chiesto una verifica nel 2029 per fare il punto e correggere la rotta se necessa ... Lo riporta ilsole24ore.com