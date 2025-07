Jurassic World | Rebirth contiene scene dopo i titoli di coda?

Finito il brivido della visione, molti si chiedono se ci siano scene segrete o anticipazioni nascoste dopo i titoli di coda. Ebbene sì: “Jurassic World: Rebirth” riserva sorprese anche in quei minuti finali, svelando dettagli che potrebbero influenzare il futuro dell’universo Jurassic. Restate con noi per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulle scene post-credit e non perdere nessun indizio sul prossimo capitolo!

Oggi è uscito nelle sale cinematografiche l'ultimo capitolo della saga di Jurassic World con il film Jurassic World: Rebirth. BisognerĂ attendere fino all'ultimo ringraziamento dei titoli di coda?. Dopo tanta attesa, trailer, interviste ed una campagna di marketing molto vivace è finalmente uscito nelle sale cinematografiche Jurassic World: Rebirth, l'ultimo film della saga di Jurassic World ( qua potete leggere le prime reazioni!) Finito il film, però, bisognerĂ rimanere dopo i titoli di coda come Mamma Marvel ci ha abituato oramai oppure no? E quindi?. Una scena tratta da Jurassic World: Rebirth La risposta purtroppo è che no, non ci sono scene post credits.

