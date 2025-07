Giugliano morto in incidente dopo serata con amici | oggi i funerali di Pasquale

Un tragico lutto ha colpito Giugliano: oggi si terranno i funerali di Pasquale Napolitano, il giovane di soli 23 anni scomparso dopo un incidente a Fuorigrotta. Un dolore profondo per la comunità e un ricordo indelebile di un ragazzo che aveva ancora tanta vita davanti. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato.

Si terranno oggi, 3 luglio, alle 16 e 30, i funerali di Pasquale Napolitano, il ragazzo di appena 23 anni morto dopo un drammatico incidente avvenuto a Fuorigrotta, in via Terracina.  Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Massimiliano .

