confcommerciosabato i saldi estivi spesa a famiglia a 203 euro

I saldi estivi sono ufficialmente partiti, portando con sé aspettative di spesa importanti per le famiglie italiane. Con una spesa media di 203 euro a famiglia e un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro, questa stagione rappresenta un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba risparmiando. Ma cosa c’è da sapere sui trend di consumo e le strategie vincenti? Scopriamolo insieme, perché questa estate potrebbe riservarci molte sorprese.

Quest'anno, per l'acquisto di capi scontati ai saldi, ogni famiglia spenderà in media 203 euro - pari a 92 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro. Queste le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio che ricorda la partenza, sabato 5 luglio, dei saldi estivi in tutta Italia ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (16 luglio). Per il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, "nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l'arrivo di 19 milioni di turisti stranieri negli aeroporti italiani offre segnali di speranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net