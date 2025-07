Highlander | Nel reboot spazio anche per Marisa Abela

Il reboot di Highlander, prodotto da Amazon MGM Studios, si fa sempre più interessante con l'aggiunta di Marisa Abela al cast. Nota per aver vinto un BAFTA Tv Award per “Industry”, la giovane attrice entra in un ruolo ancora segreto, creando grande curiosità tra i fan. La presenza di Abela si combina perfettamente con quella di Henry Cavill, che vestirà i panni del... Un nuovo capitolo si apre, promettendo emozioni e sorprese senza precedenti.

Marisa Abela è entrata a far parte del cast di Highlander, il reboot Amazon MGM Studios del classico datato 1986. Nota principalmente per aver vinto un BAFTA Tv Awards per la serie drammatica “ Industry “, la giovane attrice Marisa Abela è entrata nel cast in un ruolo al momento tenuto segreto. La conferma è arrivata alcune ore fa grazie ad un articolo redatto da Deadline. La Abela si aggiunge ad Henry Cavill, che vestirà i panni del protagonista immortale Connor MacLeod, ed a Russell Crowe, ultimo in ordine di tempo ad essere entrato nel cast di Highlander nel ruolo del mentore Ramirez. Highlander Cosa sappiamo del reboot. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Highlander | Nel reboot spazio anche per Marisa Abela

In questa notizia si parla di: marisa - abela - highlander - reboot

Highlander: nel cast del film anche Marisa Abela - Grande novità nel mondo del cinema: Marisa Abela si unisce al cast di Highlander, portando il suo talento accanto a star come Henry Cavill e Russell Crowe.

«Marisa Abela si unisce ufficialmente al cast del remake di Highlander. » L’attrice, conosciuta per il suo ruolo in Industry e per aver interpretato Amy Winehouse in Back to Black, parteciperà alla nuova versione del celebre film, anche se per ora i dettagli sul su Vai su Facebook

Highlander: il reboot con Henry Cavill ha trovato la sua protagonista femminile; Highlander | Nel reboot spazio anche per Marisa Abela; Marisa Abela calls it ‘a real honour’ to be cast in the upcoming reboot of Highlander.

Highlander: il reboot con Henry Cavill ha trovato la sua protagonista femminile - Marisa Abela si è unita al cast del reboot di Highlander insieme alle star già confermate Henry Cavill e Russell Crowe. Scrive msn.com

Highlander: il reboot con Henry Cavill e Russell Crowe si prepara a conquistare il grande schermo - Il remake di *Highlander*, con Henry Cavill e Russell Crowe, è diretto da Chad Stahelski e prodotto da Amazon MGM Studios. Riporta ecodelcinema.com