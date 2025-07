L' immagine choc dei nazi-ebrei denunciata da Il Tempo spunta in vari quartieri di Roma

L'immagine choc dei nazisti con simboli antisemiti torna a sconvolgere Roma, spuntando in quartieri come Trastevere e Centocelle. La diffusione di queste immagini, che raffigurano divise naziste con la Stella di David, rivela un preoccupante aumento di sentimenti d‚Äôodio anti-ebraico nella capitale. Dopo il caso di piazza Sonnino, il rischio di una recrudescenza xenofoba si fa sempre pi√Ļ concreto, e solo una reazione ferma pu√≤ fermare questa deriva oscura.

Dopo Trastevere anche Centocelle. L'immagine choc della divisa nazista con la fascia su cui è raffigurata la Stella di David inizia a spuntare in diversi quartieri di Roma e a essere la dimostrazione plastica di un clima d'odio anti-ebraico in crescita. Il caso di piazza Sonnino, dove il pannello con l'uniforme delle SS è apparso ieri in una pensilina dell'Atac, non è rimasto isolato. Il Tempo, in qualche modo, l'aveva predetto, denunciando giorno dopo giorno gli episodi di antisemitismo con cui l'universo ProPal sta associando i responsabili del più grande orrore della storia all'unica democrazia del Medio Oriente.