Via alla stagione dell’Avellino | visite mediche per i primi calciatori

L’Avellino dà il via alla stagione 2025/2026 di Serie B con le prime visite mediche dei calciatori, segnando un nuovo entusiasmante capitolo per i biancoverdi. Tra i primi ad arrivare c’è Pasquale Pane, pronto a conquistare il suo spazio e rilanciare le ambizioni del club. È il momento di scoprire come si prepara la squadra per affrontare una nuova avventura nel massimo campionato italiano.

Tempo di lettura: 1 minuto L’ Avellino inizia a scaldare i motori in vista della stagione 20252026 di Serie B. Giornata dedicata alle prime visite mediche per i calciatori biancoverdi, attesi ai controlli di rito per l’idoneità sportiva prima del ritiro precampionato. Il primo a presentarsi alla Clinica Villa Esther è stato Pasquale Pane. L’estremo difensore, reduce dall’esperienza in prestito al Team Altamura, è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista con la maglia dell’Avellino. Per lui, tra l’altro, il prestigioso riconoscimento di “calciatore bandiera” nella lista che il club dovrà presentare per la prossima Serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Via alla stagione dell’Avellino: visite mediche per i primi calciatori

In questa notizia si parla di: stagione - avellino - visite - mediche

Parte “Branco”: l’Avellino lancia la campagna di fidelizzazione per la stagione 2025/26 - L’US Avellino 1912 annuncia l’avvio della campagna di fidelizzazione “Branco” per la stagione 2025/26, in partenza domani, 21 maggio alle ore 15:00.

HERE WE GO! Kevin De Bruyne è sempre più vicino a firmare con il #Napoli! C'è il via libera da parte del belga, in settimana la visite mediche Intanto godiamoci le statistiche della scorsa stagione in Premier League della stella che ha guidato il centrocam Vai su Facebook

VIDEO | Avellino, si riparte: visite mediche e Favilli è in arrivo; U.S. Avellino, Sturno e Rivisondoli le mete del precampionato dei lupi; Cesinali, il Teatro d’Europa chiude la stagione con 'Il medico dei pazzi'.

VIDEO | Avellino, si riparte: visite mediche e Favilli è in arrivo - L'articolo VIDEO | Avellino, si riparte: visite mediche e Favilli è in arrivo proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Avellino, dal 3 all'8 luglio le visite mediche a Villa Esther - Due giorni al primo filone di visite mediche che, come riporta Prima Tivvù si terrà tra il 3 e il 4 luglio con ... Segnala msn.com