Sono qui per voi qui e ovunque | sono le ultime parole per i figli di Virginia Giuffre vittima di Jeffrey Epstein e accusatrice del principe Andrea

Le ultime parole di Virginia Giuffre, rivelate dal Times, sono un messaggio profondo e toccante rivolto ai suoi tre figli: “Sono qui per voi, qui e ovunque”. In un mondo spesso segnato da ingiustizie e segreti, la sua testimonianza rappresenta un atto di coraggio e determinazione. Scopriamo insieme come questa frase rifletta il suo impegno a proteggere e supportare la sua famiglia, lasciando un’eredità di forza e resilienza.

Il giornale britannico Times ha rivelato le ultime parole di Virginia Giuffre, vittima del faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein e accusatrice del principe Andrea, scritte in un diario. Il messaggio è destinato ai tre figli della donna: “Sono qui per voi, qui e ovunque”. La Giuffre aveva accettato una transazione extragiudiziale multimilionaria tale da risparmiare al reprobo della famiglia reale britannica un processo civile di risarcimento. Si è tolta la vita a 41 anni lo scorso aprile in Australia. Gli stralci del diario sono stati pubblicati dal Times, su iniziativa dei familiari della donna americana al fine di far emergere la serie di difficoltà che Giuffre ha dovuto affrontare nei suoi ultimi mesi di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono qui per voi, qui e ovunque”: sono le ultime parole per i figli di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein e accusatrice del principe Andrea

In questa notizia si parla di: sono - giuffre - parole - figli

Cara signora, dovrebbe stare più attenta ai compiti di suo figlio: ieri li ha fatti sbagliati" "Senta signora, dovrebbe seguire di più il bambino: ogni tanto si dimentica libri e quaderni a casa" "Cara mamma, dovrebbe stargli più dietro: oggi aveva nella cartella un lib Vai su Facebook

“Ho sconfitto Epstein ma non sono riuscita a fuggire da mio marito”, Virginia Giuffre prima di togliersi la vita; Morta Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein e del principe Andrea; Incidente stradale per Virginia Giuffre, la donna che denunciò Epstein e il principe Andrea: «Mi restano 4 giorni di vita».

Le violenze del marito nei diari di Giuffre - Nelle memorie raccolte dal Times si leggono gli abusi che la vittima di Jeffrey Epstein ha subito dal marito. Segnala repubblica.it

Virginia Giuffre, i diari inediti pubblicati dal Times: “La sua battaglia più dura era in casa” - Due mesi dopo il suicidio di Virginia Giuffre, il Times pubblica per la prima volta i suoi diari personali, rivelando dettagli inediti e sconvolgenti ... Si legge su iltempo.it