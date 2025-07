Performance rinnovate | Stern Energy sceglie Fimer con Mclaren applied per un revamping di successo

Un nuovo capitolo di innovazione energetica si apre in Italia: Stern Energy, leader nei servizi per impianti fotovoltaici, ha scelto Fimer con Mclaren Applied per un revamping di successo di cinque impianti in provincia di Udine. Un intervento strategico che potenzia efficienza e sostenibilità , confermando l'impegno verso un futuro energetico più pulito e intelligente. Scopri come questa collaborazione sta trasformando il panorama rinnovabile italiano.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Stern Energy, azienda specializzata nei servizi tecnici per la gestione, manutenzione e costruzione di impianti fotovoltaici, ha recentemente completato un significativo intervento di revamping in un gruppo di cinque impianti fotovoltaici localizzati in provincia di Udine. Questo progetto, della potenza complessiva di 24 MWp, ha comportato l'installazione di oltre mille inverter FIMER PVS-20, un passo importante per ripristinare le performance degli impianti che avevano registrato valori di availability inferiori alle attese a causa dell'elevato tasso di guasto degli inverter esistenti.

