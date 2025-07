Crunchyroll usa ChatGPT per i sottotitoli fatti male L' ira degli utenti

L’ultima novità di Crunchyroll ha acceso gli animi degli appassionati: l’uso di ChatGPT per i sottotitoli sta generando forti proteste. La qualità delle traduzioni automatizzate non soddisfa le aspettative di un servizio a pagamento, scatenando un’ondata di insoddisfazione tra gli utenti. La discussione si fa sempre più accesa: fino a quando questa scelta potrà essere sostenibile? Leggi tutto e scopri i dettagli di questa controversia.

Crunchyroll, un utente scopre alcuni sottotitoli di un anime realizzati con ChatGPT e i fan si infuriano - L'ultima scoperta degli appassionati di anime ha acceso un acceso dibattito su Crunchyroll: l'uso di ChatGPT per tradurre i sottotitoli, rivelatosi fallace e fonte di errori, ha scatenato l'indignazione della community.

Figuraccia di Crunchyroll: cos'ha mandato in onda - Crunchyroll criticata per sottotitoli generati da AI in un anime, con errori gravi che sollevano dubbi sull'uso dell'AI nella localizzazione. Come scrive msn.com