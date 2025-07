Cinema | Giulio Base tra politica e giornalismo nel film Albatross

Scopri il nuovo film di Giulio Base, "Albatross", in uscita il 3 luglio. Un ritratto intenso tra politica e giornalismo, che rivela la complessità di Almerigo Grilz, un giovane testimone di guerra e attivista controverso. Con questa pellicola, Base ci invita a riflettere sul coraggio di raccontare la realtà in un mondo spesso diviso e oscurato, lasciando un'impronta indelebile sulla memoria collettiva.

(askanews) – Giulio Base in Albatross, nei cinema dal 3 luglio, racconta la storia di Almerigo Grilz, personaggio controverso per alcuni, attivista di destra a Trieste negli anni Settanta, prima del Fronte della Gioventù e poi del Movimento Sociale, diventato poi reporter di guerra appassionato che ha testimoniato conflitti in Medio Oriente, Asia e Africa, fino al 1987, quando è stato ucciso in Mozambico, a 34 anni. Base nel suo film ha voluto mostrare soprattutto la sete di libertà e il desiderio di documentare del fotoreporter fondatore dell’agenzia di stampa Albatross, interpretato da Francesco Centorame. 🔗 Leggi su Amica.it