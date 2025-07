Le app dovranno aggiornarsi per supportare i nuovi criteri dei Live Updates

Le app devono prepararsi a un nuovo capitolo: Google ha annunciato aggiornamenti essenziali per supportare i recenti criteri dei Live Updates. Questi cambiamenti promettono notifiche ancora più veloci e precise, migliorando l’esperienza utente e portando le applicazioni a un livello superiore di interattività . È il momento di adeguarsi, perché chi non aggiornerà rischierà di perdere questa innovativa opportunità di coinvolgimento.

Google ha introdotto dei nuovi criteri che le app devono rispettare per beneficiare delle notifiche Live Updates

