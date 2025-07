Aeroporto di Catania stop ai voli per una gru sospesa in pista

Una giornata difficile per i viaggiatori siciliani: l’aeroporto di Catania ha sospeso temporaneamente tutti i voli a causa di una gru sospesa in pista, un ostacolo che compromette la sicurezza dei voli. La Sac sta monitorando attentamente la situazione, sperando in una rapida risoluzione. Ma quanto durerà questa battuta d’arresto e come influirà sui vostri piani di viaggio? Restate con noi per gli aggiornamenti.

Giornata pessima per i viaggiatori siciliani. La società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso ha comunicato proprio oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza, per la presenza di ostacoli a ovest della pista che impediscono condizioni di volo sicure. La misura, valida fino alle 9 locali, è stata definita temporanea: la Sac ha precisato che “sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi”, rassicurando i viaggiatori sulla gestione della situazione. Aeroporto di Catania, una gru sollevata all’origine del problema. Pare che la sospensione sia dovuta a una gru rimasta sollevata all’interno dell’area aeroportuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aeroporto di Catania, stop ai voli per una gru sospesa in pista

