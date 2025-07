Sherlock Holmes 3 | Notizie poco confortanti da una star del cast

Gli appassionati di Sherlock Holmes devono prepararsi a una notizia poco confortante: Jared Harris, interprete di Moriarty, ha rivelato di essere all’oscuro dei progressi del tanto atteso terzo capitolo. La sua sincerità ha acceso qualche dubbio sullo sviluppo del progetto, alimentando l’ansia tra i fan. Con queste dichiarazioni, il futuro della saga si fa incerto, lasciando tutti in attesa di chiarimenti ufficiali. Ma cosa riserverà il ritorno di Holmes? Restate sintonizzati per scoprirlo.

I fan di Sherlock Holmes dovranno armarsi di ulteriore pazienza. Mentre l’attesa per il terzo capitolo della saga cinematografica cresce, Jared Harris, l’attore che ha interpretato il temibile Moriarty, ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano ben sperare. In una recente intervista con The Direct, Harris ha rivelato di essere completamente all’oscuro dello stato del progetto, affermando di dover persino rimuovere regolarmente Sherlock Holmes 3 dalla sua pagina IMDb, dato che viene continuamente aggiunto da altri. Il futuro incerto di Sherlock Holmes 3: Le parole di Jared Harris. “Sì. Voglio dire, continuo a rimuoverlo da IMDb e qualcuno continua a rimetterlo online”, ha dichiarato Harris, esprimendo frustrazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sherlock Holmes 3: Notizie poco confortanti da una star del cast

