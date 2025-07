Pupo | Canto in Russia e ovunque mi pagano Al gioco ho sperperato 4 milioni ma ho smesso da vent?anni Il sesso? Compulsivo e con chiunque

Pupo, il celebre cantante e showman italiano, torna sul palcoscenico con un tour che attraversa il mondo: da Canada a Russia, passando per Stati Uniti, Svizzera, Germania, Australia e Sudamerica. Dopo aver vissuto momenti intensi, tra eccessi e rinascite, Enzo Ghinazzi è pronto a condividere nuove emozioni con il suo pubblico globale. La decisione di includere la Russia nel tour segna una svolta significativa nella sua carriera, dimostrando il suo spirito indomabile e la voglia di ricominciare.

Girerà il mondo: Canada, Usa, Svizzera, Germania, Australia, Sudamerica, e Russia. E proprio sulla decisione di inserire la Russia nel tour, Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pupo: «Canto in Russia e ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni ma ho smesso da vent?anni. Il sesso? Compulsivo e con chiunque»

In questa notizia si parla di: russia - pupo - canto - pagano

Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo, lui si difende: “Sono un messaggero di pace” - Dopo due anni di polemiche e divergenze, Al Bano torna in Russia, questa volta con Iva Zanicchi a San Pietroburgo, per dimostrare il suo ruolo di messaggero di pace.

Pupo: “Io con Putin? Canto in Russia perché mi pagano” Vai su X

Pupo: “Io con Putin? Canto in Russia perché mi pagano”; Pupo e le esibizioni in Russia: «Canto ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni. Sesso? Compulsivo; Pupo: «Canto in Russia e ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni ma ho smesso da vent’anni. Il ses.

Pupo: «Canto in Russia e ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni ma ho smesso da vent’anni. Il sesso? Compulsivo e con chiunque» - Girerà il mondo: Canada, Usa, Svizzera, Germania, Australia, Sudamerica, e Russia. Si legge su msn.com

Pupo e le esibizioni in Russia: «Canto ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni. Sesso? Compulsivo e con chiunque» - Girerà il mondo: Canada, Usa, Svizzera, Germania, Australia, Sudamerica, e Russia. Lo riporta msn.com