Ilfattoquotidiano.it - Il caso Santanché è l’ennesimo limite: lo si difende perché si è deboli

di PaoloIlè talmente uguale a tanti altri che forse se ne parla per l’ennesima voltanon se ne parla mai abbastanza. Ci sono considerazioni che rendono la vicenda del ministro del Turismo comune per entità, gestione e difesa, altre sono più specifiche. Ragionare sull’etica pubblica e su come un rappresentante politico, sia esso presidente del Consiglio, ministro, senatore o parlamentare dell’opposizione o del governo, si debba comportare è ormai ridotto ad un esercizio di stile. I politici sono come i bambini al ristorante: tutti sappiamo come dovrebbero comportarsi, ma sono incapaci di farlo. A tutti si è insegnato cosa va fatto e cosa no, hanno giurato sulla Costituzione, e per estensione anche ai padri fondatori che se fossero in vita, dinnanzi a certi comportamenti, direbbero: “Quello è il figlio del vicino.