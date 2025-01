Nerdpool.it - Final Destination: Bloodlines, primo sguardo rivelato mentre il film raggiunge un traguardo importante

ha raggiunto due traguardi significativi nel suo percorso verso il grande schermo. Il compositore Tim Wynn hail logo ufficiale delannunciando al contempo il completamento della colonna sonora. La notizia arriva direttamente dalla sala di montaggio, durante le fasii della post-produzione, confermando che ilè perfettamente in linea con la data di uscita prevista per maggio 2025. Questo rappresenta un risultato notevole, considerando che il sesto capitolo della saga diha dovuto superare numerosi ostacoli, tra cui ritardi legati alla pandemia e gli scioperi del settore hollywoodiano del 2023. Con il franchise che si avvicina al suo 25º anniversario,promette di onorare la sua eredità spingendo la serie verso direzioni audaci, tra cui una release mondiale in IMAX e un’esplorazione più profonda della mitologia che ha affascinato il pubblico per quasi un quarto di secolo.