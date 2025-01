Etna domenica tragica | morti un escursionista 17enne e una guida di 60 anni ferita anche una ragazza

Leggi su Dayitalianews.com

sull’: una giornata di sole è stata funestata da due incidenti mortaliNella mattinata di ieri unera rimasto gravemente ferito (è morto in serata all’ospedale Czzaro di Catania), nel pomeriggio inoltrato, unaturistica dell’di circa 60è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale dove è morto.Le condizioni del ragazzorecuperato in località “Schiena dell’Asino” intorno alle 13, erano apparse subito gravi. Era caduto in una scarpata, facendo un volo di 100 metri.Soccorso da squadre di vigili del fuoco a terra – con l’impiego dell’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania – era stato trasportato all’ospedale Czzaro in condizioni gravissime. All’ospedale era arrivato intubato e con manovre rianimatorie in corso in quanto aveva subito un arresto cardiaco.