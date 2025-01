Iodonna.it - «È stato ed è un punto di riferimento. Lui era anche il mio primo allenatore perché la prima telefonata dopo le partite era a lui»

Stefano Bettarini, intervida Silvia Toffanin a Verissimo, si è commosso raccontando il dolore per la morte del padre Mauro, scomparso a dicembre. Ma ha spiegato di aver comunque «avuto la fortuna di vivermelo fino agli 86 anni». L’ex calciatore ha quindi parlato del rapporto con la ex moglie Simona Ventura, spiegando che la conduttrice «rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre». Poi, però, «ognuno prende la propria strada e vive con la propria coscienza». Simona Ventura ha sposato Giovanni Terzi: le nozze a Rimini in un’atmosfera felliniana X Leggi› Dal caso Bettarini-Ventura agli scandali presidenziali.