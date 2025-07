Sciopero del trasporto aereo | cancellati 34 voli a Linate e 32 a Malpensa

Lo sciopero del trasporto aereo a Milano ha causato la cancellazione di 66 voli, tra Linate e Malpensa, creando notevoli disagi per i viaggiatori e il servizio di handling. Questa protesta, promossa dai sindacati di base, coinvolge lavoratori di diverse aziende e mira a difendere il potere d'acquisto dei salari, che negli ultimi anni si è drasticamente ridotto. Un episodio che mette in evidenza le sfide del settore e la lotta per migliori condizioni salariali.

Lo sciopero proclamato dai sindacati di base negli aeroporti milanesi ha causato la cancellazione di 66¬†voli, 34 a Linate e 32 a Malpensa, generando ritardi e cancellazioni di voli e disagi nel servizio di consegna dei bagagli (handling). Lo annunciano le organizzazioni dei lavoratori che sottolineano come la protesta coinvolge i lavoratori di "varie aziende" e ha come obiettivo "la difesa del potere d'acquisto dei salari che in pochi anni si √® ridotto di oltre il 20%". Sciopero aerei del 10 luglio: chi aderisce e le fasce orarie garantite. Gli scali a rischio caos In particolare i sindacati di base chiedono "il pagamento delle maggiorazioni domenicali, del lavaggio degli indumenti da lavoro Dpi e del corretto pagamento delle ferie, oltre al riconoscimento di adeguamenti salariali aziendali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Sciopero del trasporto aereo: cancellati 34 voli a Linate e 32 a Malpensa

In questa notizia si parla di: sciopero - voli - linate - malpensa

Sciopero generale dei sindacati di base venerdì 20 giugno: Ita Airways cancella 34 voli - Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di mobilitazione nazionale con uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base, coinvolgendo trasporti, pubbliche e private.

Disagi in tutta Italia per lo sciopero nazionale del trasporto aereo del 10 luglio: voli cancellati, ritardi e proteste anche negli scali di Linate e Malpensa ? #Milano #Sciopero Vai su X

? #TrasportoPubblico |#Sciopero Aereo Nazionale Indetto uno sciopero di 24 ore, nel comparto del trasporto Aereo, per la giornata i giovedì #10luglio Possibili adesioni alla protesta del -Personale Navigante Società EasyJet Airlines -Personale Società A Vai su Facebook

Lo sciopero del trasporto aereo oggi: voli a rischio e disagi anche a Milano; Traffico aereo, oggi scioperi in tutta Italia: possibili disagi e cancellazioni; Sciopero aerei 10 luglio 2025: quanto dura, quali sono i voli cancellati e le fasce di garanzia.

Sciopero del trasporto aereo: cancellati 34 voli a Linate e 32 a Malpensa - Cancellazioni, ritardi e disagi nel servizio di consegna dei bagagli in seguito all’agitazione del 10 luglio proclamata dai sindacati di basi. Come scrive msn.com

Sciopero aerei 10 luglio, oltre 65 voli cancellati a Linate e Malpensa. Dalle 18 alle 21 l'altra fascia di garanzia - L'agitazione coinvolge il personale delle società di handling, responsabili delle operazioni di assistenza a terra per compagnie e passeggeri. Segnala milano.corriere.it