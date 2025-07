Fonderie Pisano lettera al Prefetto | Nonostante la condanna europea l' inquinamento continua

Nonostante la condanna europea, le Fonderie Pisano continuano a inquinare, mettendo a rischio salute e ambiente. Questa mattina abbiamo inviato al Prefetto di Salerno una richiesta formale di incontro per affrontare urgentemente questa grave situazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e rispettose delle normative europee. La nostra priorità è tutelare i cittadini e garantire un domani più pulito: è ora di agire con decisione.

"Questa mattina abbiamo inviato al Prefetto di Salerno una richiesta formale di incontro per affrontare la grave situazione ambientale e sanitaria causata dalle Fonderie Pisano". Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano

