Bus Rapid Transit a Bari FdI critica il progetto | Piano parcheggi da rimodulare periferie trascurate

Il progetto Bus Rapid Transit a Bari e il piano parcheggi sono al centro di un acuto dibattito cittadino. Fratelli d’Italia critica le scelte dell’amministrazione, ritenendo che le periferie trascurate richiedano una rimodulazione più attenta e inclusiva. Con una petizione popolare, il gruppo consiliare intende stimolare un confronto vero e concreto, affinché il futuro della mobilità urbana rispecchi le esigenze di tutti i cittadini, anche quelli più ai margini.

Una raccolta firme per rimodulare il piano parcheggi collegato al nuovo sistema Bus Rapid Transit approvato dalla scorsa amministrazione comunale. È questo l'annuncio del gruppo consiliare barese di Fratelli d'Italia che, questa mattina a Palazzo di Città , ha spiegato i motivi della contestazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

