Stuart Fails to Save the Universe trama e cast della serie spin off di The Big Bang Theory | tutto inizia da Sheldon e Leonard

Scopri la sorprendente serie spin-off di The Big Bang Theory, incentrata su Stuart Bloom, il simpatico proprietario del negozio di fumetti. Quando, per caso, rompe un dispositivo ideato da Sheldon e Leonard, si scatenano conseguenze catastrofiche. Un mix di umorismo e avventura che riporta al cuore del mondo nerd, coinvolgendo fan vecchi e nuovi. Continua a leggere per conoscere trama e cast di questa imperdibile nuova produzione.

Il protagonista sarà Stuart Bloom. Il proprietario del negozio di fumetti romperà un dispositivo che è stato costruito da Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter e così causerà un evento apocalittico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

The Big Bang Theory torna con uno spin-off sci-fi: arriva Stuart Fails to Save the Universe - L'universo di The Big Bang Theory si espande ancora, portando i fan in un nuovo viaggio tra scienza, humor e avventure spaziali.

