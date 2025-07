Caprile Juventus sarà lui a prendere il posto di Perin? L’indiscrezione sull’interesse di Comolli per il portiere del futuro | tutti i dettagli

Con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova stagione, la Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio reparto portieri. Dopo le voci su Caprile come possibile erede di Perin, emergono anche interessi dall’Inter e un forte pressing di Comolli sul giovane talento del Cagliari. Tutti i dettagli di questa intricata trattativa destinata a segnare il futuro tra le fila bianconere e non solo. Ma quale sarà la mossa definitiva? Restate con noi per scoprirlo.

Caprile Juventus, sarà lui a prendere il posto di Perin? Gli aggiornamenti sul futuro del portiere del Cagliari. Con l'inizio della nuova stagione ormai alle porte, il calciomercato Juventus continua a lavorare intensamente sul mercato per rafforzare la squadra in vista degli impegni che attendono Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha in mente una vera e propria "semi-rivoluzione", con l'obiettivo di completare sette acquisti, sistemando al contempo il discorso delle uscite. Un mercato che non riguarda solo il reparto offensivo e difensivo, ma anche il ruolo di portiere, in cui potrebbero esserci sviluppi significativi.

