Strada Maggiore chiusa al traffico fino al 4 agosto

Preparatevi a un’estate senza preoccupazioni: strada Maggiore sarà chiusa al traffico fino al 4 agosto per importanti lavori di manutenzione. Dal 14 luglio, inizieranno interventi che coinvolgeranno il tratto tra piazza Aldrovandi e via Vincenzo Toffano, migliorando la pavimentazione e garantendo una viabilità più sicura e confortevole. Restate aggiornati sulle alternative di percorso e i dettagli delle operazioni in corso per muovervi senza stress durante questa fase di rinnovo.

Da lunedì 14 luglio inizieranno dei lavori di manutenzione in strada Maggiore. La prima fase di questi lavori durerà fino al 4 agosto e interesserà il tratto che va da piazza Aldrovandi a via Vincenzo Toffano, quindi in direzione viali. I lavori serviranno per la manutenzione della pavimentazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - maggiore - agosto - chiusa

San Lorenzo Maggiore, benedizione dei carri di grano per la festa di Maria Santissima della Strada - Un’atmosfera di devozione e gioia ha avvolto San Lorenzo Maggiore nella suggestiva cerimonia di benedizione dei carri di grano, simboli di gratitudine e speranza durante la festa di Maria Santissima della Strada.

SABATO CHIUSI! Da domani e per tutto il mese di luglio e agosto la nostra sede resterà chiusa il sabato. Saremo regolarmente aperti dal lunedì al venerdì. #honda #salerno Vai su Facebook

Strada Maggiore chiusa per lavori: ecco da quando e dove; Lavori in Strada Maggiore; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 7 luglio.

Strada Maggiore chiusa per lavori: ecco da quando e dove - Lavori di manutenzione alla pavimentazione tra luglio e agosto: dal 14 via alla prima fase. Riporta msn.com

Lavori di manutenzione in Strada Maggiore tra luglio e agosto: dal 14 luglio la prima fase - Da lunedì 14 luglio inizieranno i lavori di manutenzione puntuale dei basoli della pavimentazione in Strada Maggiore, che in più punti risultano sconnessi creando difficoltà al transito veicolare e de ... Secondo sassuolo2000.it