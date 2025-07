L’emozionante musica di Lucio Battisti nel suggestivo scenario del Teatro Romano

cuore di milioni di fan. Un tributo speciale che unisce musica, storia e passione, attraverso le note senza tempo di Battisti, in un contesto unico e suggestivo. Preparatevi a vivere un’esperienza emozionante e indimenticabile: l’appuntamento nel cuore dell’antico teatro romano vi aspetta per celebrare un’icona che ha rivoluzionato la musica italiana e continua ad ispirare generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Credo nella qualitĂ non nella tuttologia. Battisti, Mina li possono cantare tutti, ma la mia mission è la qualità ”. Francesco Tuzio, direttore organizzativo dell’evento, ha presentato il nuovo appuntamento che si terrĂ nel suggestivo scenario del Teatro Romano in onore e in memoria di Lucio Battist i, il mitico, amatissimo protagonista ed innovatore della musica leggera italiana nel secolo scorso, che è ancora nel cuore e nella mente di tantissimi che non potranno mai dimenticare “Il mio canto libero”, “La canzone del sole”, “Eppur mi sono scordato di te”. L’ Accademia delle Opere Aps ha presentato “Battisti Legend”, un’esperienza sonora e visiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it