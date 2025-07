Jannik Sinner si allena a Wimbledon con un’altra promessa del tennis italiano

Jannik Sinner si sta preparando con entusiasmo a Wimbledon, condividendo i suoi allenamenti con le giovani promesse del tennis italiano. L’azzurro, reduce da una brillante vittoria contro Ben Shelton nei quarti di finale, dimostra non solo talento ma anche dedizione e spirito di squadra. Con il suo esempio, Sinner incoraggia le nuove generazioni a credere nei propri sogni e a puntare sempre al massimo. Largo ai giovani, perché il futuro del tennis italiano è già in campo.

Largo ai giovani. Jannik Sinner ha voluto condividere con tennisti della Next Gen tricolore i suoi allenamenti negli ultimi giorni sui campi di Wimbledon. L'azzurro, reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro l'americano Ben Shelton, ha iniziato la sua attività in palestra, indossando ancora il manicotto al braccio destro, che si era notato anche ieri. Una precauzione per Jannik, che non ha avuto problemi nello scambiare ieri contro lo statunitense con questa sorta di tutore. Dopo un riscaldamento iniziale, un'ora fa circa l'azzurro ha dato il via al training ad Aorangi Park allenandosi con il giovane tennista nostrano, Pierluigi Basile, tra i prospetti più interessanti del panorama italiano.

