Molesto in pronto soccorso 28enne minaccia i poliziotti | Vi sparo in testa arrestato

Un episodio di grande tensione scuote il pronto soccorso di Como, dove un 28enne, già espulso nel 2024, ha minacciato i poliziotti durante un accesso d’ira. Il giovane, armato di parole e minacce pesanti, è stato prontamente arrestato e condotto in Questura. La sua escalation di violenza solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi pubblici e delle misure di prevenzione da adottare. Per scoprire come si è conclusa questa vicenda, continua a leggere.

La polizia di Stato di Como ha arrestato un 28enne al pronto soccorso dell'ospedale Valduce. Una volta in Questura, avrebbe minacciato di morte gli agenti. Era stato espulso nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - 28enne - arrestato

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Tensione al Valduce di Como: arrestato 28enne espulso, violenze e minacce in ospedale e in Questura #marocchino Vai su X

Notte da incubo per una giovane donna costretta a seguire il 21enne, poi si è presentata al pronto soccorso di Cisanello con evidenti ematomi ed in forte stato di shock Vai su Facebook

Notte folle al pronto soccorso: arrestato un 28enne marocchino ospitato in Svizzera; Molesto in pronto soccorso, 28enne minaccia i poliziotti: Vi sparo in testa, arrestato; Minaccia i poliziotti al Valduce: “Vi sparo in testa”. Arrestato 28enne, era già stato espulso dall’Italia.

Molesto in pronto soccorso, 28enne minaccia i poliziotti: “Vi sparo in testa”, arrestato - La polizia di Stato di Como ha arrestato un 28enne al pronto soccorso dell’ospedale Valduce. Come scrive fanpage.it

Minaccia i poliziotti al Valduce: “Vi sparo in testa”. Arrestato 28enne, era già stato espulso dall’Italia - Caos al pronto soccorso del Valduce: l’uomo, ubriaco e violento, aveva fatto rientro illegalmente in Italia dalla Svizzera ... Da ciaocomo.it